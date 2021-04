Das Landes-Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße erhält zum Wochenende eine zusätzliche Impfstofflieferung mit den Impfstoffen von Biontech und Astrazeneca. Deshalb können am Samstag und am Sonntag rund 1500 Erstimpfungen zusätzlich zu den 500 geplanten Zweitimpfungen durchgeführt werden, teilt die Landauer Stadtverwaltung mit. Da die zusätzlichen Termine für das Wochenende recht kurzfristig vom Land vergeben wurden, weisen die Impfkoordinatoren von Stadt und Kreis registrierte Personen darauf hin, in den kommenden Tagen ihr Mail-Postfach inklusive Spam-Ordner oder ihren Briefkasten zu kontrollieren. Darüber hinaus bittet die Verwaltung darum, insbesondere mit Blick auf die enge Taktung am Samstag mit rund 1250 Terminen, die Anfahrt so zu gestalten, dass Impfinteressenten maximal 15 Minuten vor der auf der Terminbestätigung genannten Uhrzeit am Impfzentrum ankommen.