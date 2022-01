Das Landauer Impfzentrum bleibt ebenfalls bis Jahresende offen. Das teilt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) auf Anfrage mit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Montag angekündigt, dass die Finanzierung der Impfzentren bis Jahresende gesichert sei. Das Zentrum in Landau hingegen firmiert offizielle als „Impfstelle“ – es war zunächst unklar, ob die Aussage Lauterbachs auch für die kommunalen Impfstellen gilt. „Nach den ersten Informationen, die uns vom Land vorliegen, gilt dies auch für die kommunalen Impfstellen wie unsere in Landau“, sagt Hirsch. Er kündigt an, das Impfangebot demzufolge auch bis mindestens Ende des Jahres aufrechtzuerhalten.