Weil der für Christi Himmelfahrt, 21. Mai, geplante Landauer Hungermarsch coronabedingt nicht stattfinden kann, bitten die Organisatoren, Gemeindereferentin Annel Jung und Pfarrer Klaus Armbrust, um Spenden für Projektpartner in Afrika.

Der 30 Kilometer lange Hungermarsch unter dem Motto „Wandern für die Anderen“ würde unter die Rubrik Großveranstaltungen fallen, die jedoch bis mindestens Ende August untersagt sind. Dies ist der erste Ausfall seit Beginn der Hungermärsche im Jahr 1977, als der damalige Hochschulpfarrer Hermann Kiefer zusammen mit der Katholischen Hochschulgemeinde die Idee entwickelt hatte. Seitdem haben die Mitwanderer in ihrem Bekanntenkreis Jahr für Jahr hohe Spendensummen für den guten Zweck eingeworben. Allein im vergangenen Jahr waren mit der Veranstaltung, an der stets etwa 800 Menschen teilnehmen, 160.000 Euro Spenden zusammengekommen. Die gingen an sieben Projekte in Kenia und Tansania und wurden beispielsweise für den Brunnen- und den Schulbau oder die Betreuung von Straßenkindern verwendet.

Schwierige Lage

„Den Hungermarsch ersatzlos streichen, können wir auch nicht“, schreiben die beiden Organisatoren; die Partner in Afrika seien gerade wegen des Corona-Virus in einer sehr schwierigen Lage, weil die medizinische Versorgung unzureichend sei. Es gebe nicht genügend sauberes Wasser, kaum Intensivstationen und Beatmungsgeräte. Armbrust und Jung bitten daher alle verhinderten Marschierer darum, trotzdem bei ihren Bekannten und Freunden Spenden einzuwerben. Spendenquittungen können vom Katholischen Pfarramt in Landau in der Mörlheimer Hauptstraße 76 ausgestellt werden. Einen Hungermarsch-Gottesdienst soll es an Christi Himmelfahrt um 10.30 Uhr geben; er werde auch im Internet unter „www.kirchelandau.de“ übertragen.

Info