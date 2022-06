Der Bundesverband Kinderhospiz zur Mitmachaktion Kinder-Lebens-Lauf zur Stärkung der Kinderhospizarbeit ein. Auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Landau macht am Donnerstag, 30. Juni, bei der bundesweiten Aktion mit.

Der Kinder-Lebens-Lauf ist eine bundesweite Aktion: im April ist der Lauf in Berlin gestartet, er endet mit dem Welthospiztag im Oktober wieder in Berlin. Vom Start wird eine Engelsfackel als Zeichen für Kinderhospizarbeit circa 7000 Kilometer durch ganz Deutschland getragen, von Kinderhospiz zu Kinderhospiz. Dieser Weg wird mit unterschiedlichen Aktionen an den Stationen gestaltet.

Schoppebähnel fährt nach Neustadt

Zum Kinder-Lebens-Lauf habe sich auch der Landauer Dienst etwas Originelles überlegt, teilt der Dienst mit. Passend zur Region werde das Schoppebähnel aus Herxheim beim Bewältigen der Wegstrecke behilflich sein. In Landau wird die Engelsfackel zunächst vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Karlsruhe übergeben. Die Landauer bringen die „Fackel“ am 30. Juni zum Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst nach Mannheim. Zu Fuß geht es los um 13 Uhr an der Weißenburgerstraße 1 in Landau, dort sitzt der Hospizdienst, zum Alten Messplatz. Von dort startet das Schoppebähnel um 14 Uhr nach Neustadt zum Hauptbahnhof.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Landau begleitet Familien und deren schwerkranke Kinder und Jugendliche sowie Kinder von schwerkranken Eltern. Nach dem Aufbau im Jahr 2020 betreuen Haupt- und Ehrenamtliche in der Südpfalz inzwischen neun davon. Besonders in den letzten Monaten sei der große Bedarf deutlich geworden. Die Familien versorgten teils schon über viele Jahre ihre schwerkranken Kinder. Ein normales Familienleben sei so kaum möglich. Hauptanliegen des Dienstes sei, den Familien etwas Leichtigkeit durch die Unterstützung zu schenken.

Anmeldung

Wer bei der Aktion mitmachen oder dabei sein möchte, kann sich bis Montag beim Ambulanten Hospiz-Zentrum Südpfalz unter Telefon 06341 942946 oder per E-Mail an hospizdienst.landau@vinzentius.de anmelden.