Der Verkehr über die Horstbrücke in Landau soll Ende August oder Anfang September wieder ungehindert laufen. „Wenn alles gutgeht“, heißt es einschränkend aus dem Rathaus. Es fehle nur noch der Straßenbelag, hat unser Fotograf an der Baustelle erfahren. Nur noch? Farid Moayedi vom Bauamt der Stadt relativiert: Es stünden noch kleinere Arbeiten an, die allerdings viel Zeit kosten. Wie die Pressestelle mitteilt, fehlen noch Oberbau, Tragschicht und Asphalt. Außerdem: Geländer, die gepflasterten Gehwege, Bordsteine und Straßenabläufe. Zu guter Letzt muss die Ampelanlage neu programmiert werden. Der nördliche Teil der Horstbrücke war im September 2018 abgerissen worden. Seit dieser Zeit ist die Brücke, die als wichtige Ost-West-Verbindung zuvor täglich von rund 20.000 Fahrzeuge befahren worden ist, ein Nadelöhr. Die Baukosten sind mit 5,3 Millionen Euro veranschlagt.