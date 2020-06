Die Stadt Landau hat mit ihrem Hilfspaket „Miteinander in Landau“ rund 350.000 Euro für das Ehrenamt, Organisationen und Initiativen sowie die freie Kulturszene bereitgestellt. 57 Anträge hat sie bewilligt und rund 210.000 Euro ausgezahlt, teilt die Stadtverwaltung mit. Weil also noch viel Geld zur Verfügung steht, ist eine zweite Förderrunde geplant. 250.000 Euro stammten aus Landesmitteln für die Kommunen, weitere etwa 100.000 Euro waren durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen zusammengekommen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch betonte, dass die Corona-Krise andauere und es zahlreiche Bereiche des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Lebens gebe, die auf Unterstützung angewiesen seien. „Miteinander in Landau“ sollte überörtliche Hilfen und Förderungen passgenau ergänzen, so Hirsch. Mit der ersten Förderrunde seien kommunale Daseinsstrukturen stabilisiert worden, so Hirsch. „Mit den übrigen Mitteln wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmals punktuelle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten.“ Darüber wird der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 9. Juni, beraten.