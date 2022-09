Ab Samstag, 10. September, geht es wieder rund auf

dem Alten Messplatz in Landau. Dann beginnt der erste Herbstmarkt seit Pandemiebeginn. Bis Montag, 19. September, locken das traditionelle Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Geschicklichkeitsspielen, die Fressgasse und der Krammarkt.

Nach den Einschränkungen durch Corona steht die Stadt mit ihrem Büro für Tourismus nach eigenen Angaben mit der drohenden Energiekrise vor der nächsten großen Herausforderung. „Wir wissen, wie wichtig unseren Bürgerinnen und Bürgern die Feste und Veranstaltungen in der Stadt sind und möchten daran festhalten“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Das gemeinsame landesweite Ziel von 15 Prozent Energieeinsparung und die zu erwartenden extremen Preissteigerungen machen es jedoch erforderlich, dass wir unsere Veranstaltungskonzepte erneut auf den Prüfstand stellen und schauen, wo wir mit möglichst wenigen Einschränkungen möglichst viel Energie einsparen können“, so Hirsch. Beim Herbstmarkt sind der sparsamere Einsatz von Licht und auch das Abschalten von Heizung und Warmwasser auf den Toilettenanlagen vorgesehen. Nach Einschätzung der Stadt zahlt es sich aber auch aus, dass die Schausteller sich in den vergangenen Jahren bereits nachhaltig und energiesparend auf- und in vielen Fällen ihre Beleuchtung auf LED umgestellt hätten. Beim Riesenrad, einer Hauptattraktion von Maimarkt und Herbstmarkt gebe es mittlerweile sogar Möglichkeiten der Energierückgewinnung. Der 129. Herbstmarkt wird am Samstag, 10. September, um 15 Uhr eröffnet. Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten ist am Mittwoch, 14. September. Am Abschlussabend am Montag, 19. September, ist erstmals eine energiesparende „musiksynchrone Flammenshow“ geplant. Weitere Informationen zum Herbstmarkt sind online unter www.landautourismus.de zu finden.