Die Evangelische Familienbildungsstätte Haus der Familie in Landau hat eine Regenbogen-Aktion als Zeichen der Hoffnung und der Verbundenheit in der Corona-Krise gestartet. Es hat alle seine regulären Besucher dazu aufgerufen, ein Stück von einem großen Regenbogen zu gestalten, der an die großen Scheiben zur Fußgängerzone hin geklebt wird. Nach Angaben der Leiterin Susanne Burgdörfer soll er signalisieren, dass die Menschen gerade in dunklen Tagen zusammenstehen und im Miteinander Hoffnung schöpfen. Es seien bereits viele bunte Regenbogenteile zurückgekommen. Sie bilden den Anfang des Hoffnungszeichens in der Stadt. Näheres zur Regenbogen-Aktion gibt es auf der Homepage unter www.hausderfamilie-landau.de.