Seit sieben Tagen sind mehrere junge Landauer im Hungerstreik, um auf die menschenunwürdigen Verhältnisse in griechischen Flüchtlingslagern aufmerksam zu machen. Der Aktion zweier junger Frauen haben sich andere angeschlossen, zuletzt harrten acht Streikende auf dem Rathausplatz aus. Nun kommt Unterstützung aus der Politik: Die Landauer Grünen appellieren an die Bundesregierung, endlich zu handeln. „Wir fordern die Evakuierung der griechischen Lager und die sofortige Umsetzung von Maßnahmen zum Infektionsschutz“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lea Saßnowski, Co-Fraktionsvorsitzende im Landauer Stadtrat, und Kateryna Kremkova, Vorsitzende des Landauer Kreisverbandes der Grünen.

„Inhumane Politik“

Die Situation für Geflüchtete in den griechischen Lagern sei nicht erst seit der Corona-Pandemie menschenunwürdig. Viele engagierte Bürger und Initiativen machten seit Jahren darauf aufmerksam und forderten, diese Menschen anständig zu versorgen und Griechenland zu entlasten. Doch statt voranzugehen, warte die Bundesregierung seit fünf Jahren auf eine europäische Lösung, die wahrscheinlich nie komme. „Das macht mich wütend“, betont Saßnowski. Der Landauer Stadtrat hat sich mit Mehrheit am 17. März dem Bündnis „Sichere Häfen“ angeschlossen, dem 140 Städte und Kommunen in Deutschland angehören. Sie sind bereit, Geflüchtete aus der Seenotrettung im Mittelmeer aufzunehmen. „Mit seiner inhumanen Abschottungspolitik gefährdet Herr Seehofer das Leben der Geflüchteten leichtfertig“, so Saßnowski weiter.

„Schreibt Briefe“

Es sei nachvollziehbar, dass sich ein Gefühl der Hilflosigkeit eingeschlichen habe und der Protest immer drastischer werde. Wichtig sei, weiter laut, kreativ und vielfältig für das Recht auf Asyl, die menschenwürdige Behandlung von Geflüchteten und damit für die Evakuierung der griechischen Lager eintreten, ergänzt Kateryna Kremkova. Es zähle jede Stimme. „Also beteiligt euch bei #LeaveNoOneBehind, unterzeichnet Petitionen, schreibt Briefe und geht auf die Straße – natürlich nur mit Masken und genügend Abstand.“