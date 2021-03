Eine Radtour macht am meisten Spaß mit dem eigenen Drahtesel. Wer diesen nicht selbst zum Urlaubsdomizil transportieren kann oder will, der lässt ihn sich schicken. Zum Beispiel mit dem neuen E-Bike-Shuttle-Urlaubsservice (Esus) der Firma Fischer aus Landau. Was macht Esus anders als die Konkurrenz?

Ob im Allgäu um den Schlosspark, entlang der Donau Richtung Schwarzes Meer oder vom Boden- bis zum Königssee – der Süden Deutschlands bietet viele schöne Fahrradstrecken. Lässt es die Pandemie zu, so heißt es auch diesen Sommer wieder: Urlaub buchen, Sachen packen – und los geht’s. Am meisten Spaß macht das Ganze mit dem eigenen Rad. Wer sich keines leihen will, nimmt seinen Drahtesel mit. Das Mountainbike oder Rennrad hat dabei oft noch auf dem Dach oder im Kofferraum Platz. Wer auf seiner Tour aber weniger selbst in die Pedale treten will und lieber auf ein schweres Gefährt mit Elektromotor setzt, kann schon einmal vor logistischen Problemen stehen. Der neue E-Bike-Shuttle-Urlaubsservice der Landauer Firma Fischer soll Abhilfe schaffen.

Das Unternehmen holt das E-Bike an der Haustür ab und bringt es an den Urlaubsort. Dasselbe gilt für die Rückreise. Die Idee hatte der ehemalige Mitarbeiter und ehrenamtliche Berater Werner Ross: „Bei unseren Auslieferungen per Lkw bekamen wir immer wieder Anfragen bezüglich des Transports des geliebten eigenen E-Bikes zum Urlaubsdomizil. So ist die Idee entstanden.“

Immer wissen, wie es dem E-Bike geht

Ein Vorteil des Services gegenüber einer Lieferung per Spedition oder Bahn sei der individuelle und komfortable Transport. „Bei uns ist der Kunde ständig mit dem Fahrer in Verbindung und kann fragen: Wo ist mein Bike? Wann ist es da? Wie geht es ihm?“, sagt Ross. Gerade bei E-Bikes, die auch schon mal 6000 bis 7000 Euro kosteten, seien Besitzer besonders um den Zustand ihres Gefährts besorgt.

Wie funktioniert’s? Der Interessent meldet sich mindestens vier Wochen vor dem Urlaub per E-Mail beim Unternehmen, gibt seinen Wohnort, sein Urlaubsziel und seine Urlaubszeit an. Esus plant dann die Route und fährt die Räder bis ans Hotel oder die Ferienwohnung. Pro Fahrt transportiert ein Lkw bis zu 30 Räder. Eine Fahrt kostet je nach Entfernung zwischen 75 und 91 Euro. Abholregionen sind unter anderem Landau, Neustadt, Ludwigshafen, Mannheim und Karlsruhe. Die angefahrenen Urlaubsgebiete verteilen sich zunächst über den Süden Deutschlands und Österreich.

Touren starten im April oder Mai

Gebucht werden kann ab sofort. Die Transporte starten, so Corona es zulässt, im April oder Mai. Auch eine eigene Internetseite, die die Buchungen vereinfachen soll, entsteht. Bereits im Herbst 2019 und im Frühjahr und Sommer 2020 hat Esus den Service getestet. Ross berichtet von positiven Resonanzen von Kunden und Hotels.

Der Dienst richtet sich aber nicht nur an E-Bike-Fahrer. Auch wer sein Rennrad, Mountainbike oder das einfache Hollandrad nicht selbst von A nach B bringen möchte, kann den Dienst buchen.

Fischer baut seit über 20 Jahren Zubehör im Controlling für Hotels und Gastronomiebetriebe. Die Firma hat ein Lager und ihre Fahrzeuge in Wilgartswiesen.

Kontakt

Informationen und Buchungen per E-Mail an fischer@esus-bike.de