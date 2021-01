„Wir gedenken der Opfer der Pandemie“ – mit einem kleinen Schild und etliche Kerzen und Grablichtern versuchen Landauer, den Opfern der Corona-Pandemie zwar nicht Gesicht und Namen zu geben, was aus Gründen des Datenschutzes problematisch wäre, für sie aber eine Gedenkstätte zu etablieren.

Initiator in Landau ist Marc Seibert, der die in Berlin gestartete bundesweite Aktion „Corona-Tote sichtbar machen“ bei einem Bekannten in Bad Kreuznach kennengelernt und nach Landau geholt hat. Seit dem 20. Dezember stellen Seibert und seine Familie jeden Sonntag zwischen 16 und 22.30 Uhr am Eingang zum Südpark Kerzen auf, und das wollen sie bis auf unbestimmte Zeit auch weiter so tun.

Trauer Raum geben

Ziel ist es, daran zu erinnern, dass sich hinter den täglichen Statistiken mit Infizierten und insbesondere Todesopfern menschliche Schicksale verbergen. Sie wollen der Trauer Raum geben und den Schutz von Menschenleben in den Vordergrund rücken. Zugleich soll auch den Corona-Leugnern und -Verharmlosern etwas entgegengesetzt werden. Seibert ist Systemadministrator und wegen der Pandemie seit März im Homeoffice. Er versteht die Aktion als Zeichen der Solidarität mit Erkrankten, deren Angehörigen und Hinterbliebenen, aber auch mit denen, die im Gesundheitssystem um die Leben der Erkrankten ringen.

Seibert informiert zur Aktion und zu seinen Beweggründen auf www.der-betroffenheit-raum-geben.de. Er hofft, dass sich weitere Landauer anschließen, sei es vor Ort, sei es mit eigenen Aktionen zum Beispiel in den Stadtvierteln oder Stadtdörfern. Dann gibt er auch gerne Auskunft unter Telefon 06341 5986945.