Ein für Dienstag, 21. April geplanter Blutspendetermin in der Universität fällt aus. Trotzdem bleiben Blutspenden auch während der Corona-Krise wichtig, betont Klaus Flesch, der Blutspendebeauftragte für den DRK-Kreisverband Landau. Nächster Spende-Termin ist am Donnerstag, 7. Mai.

Der Kreisverband Landau des Deutschen Roten Kreuzes schlägt Alarm: Die Zahl der Blutspenden ist zurückgegangen, der Bedarf jedoch nicht. Um Kranke und Verletzte weiterhin mit den notwendigen Blutpräparaten versorgen zu können, werden dringend spendewillige Menschen gebraucht. Oberbürgermeister und DRK-Präsident Thomas Hirsch weist darauf hin, dass Blutspenden trotz der Ausgangsbeschränkungen ausdrücklich erlaubt sind.

Wer sich gesund fühle und nicht kürzlich erst aus einem vom Corona-Virus betroffenen Risikogebiet zurückgekommen sei solle die angebotenen Blutspende-Möglichkeiten nutzen, bittet Hirsch. „Wir brauchen diese Spenden wirklich dringend“, unterstreicht Tanja Melzer, Kreisgeschäftsführerin des DRK in Landau. „Allen, die aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus aktuell von einer Blutspende absehen, kann ich versichern: Die Sicherheit unserer Spenderinnen und Spender hat höchste Priorität und bei den Spende-Terminen werden wir natürlich auf alle nötigen Schutz- und Hygienevorkehrungen achten. Also bitte kommen Sie vorbei“, so die DRK-Chefin weiter.

