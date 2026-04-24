Die Stadt Landau kündigt für Mittwoch, 20. Mai 2026, ein Demokratiefest in der Innenstadt an. In der Innenstadt gibt es Gespräche, Workshops, Ausstellungen und Führungen.

Organisiert wird die Veranstaltung, die um 9 Uhr startet, nach Angaben der Stadt von der Koordinationsstelle Ehrenamt in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Kommunalpolitik, Schulen, der Universität und Vereinen.

Im Mittelpunkt stehen laut Stadt interaktive Formate. Auf dem Rathausplatz sollen sich verschiedene Organisationen mit Aktionsständen präsentieren. Genannt werden unter anderem Ansprechpersonen der RPTU mit Friedensakademie, Frank-Loeb-Institut und Allgemeinem Studierendenausschuss sowie mehrere Vereine und Initiativen. Vorgesehen sind auch Zeitzeugengespräche der Omas gegen Rechts mit Schülern, ein Diskussionsforum zu den Grenzen von Freiheit, ein Speed-Dating von Schülern mit Akteuren aus Stadtverwaltung und Politik sowie eine offene Sprechstunde des Oberbürgermeisters.

Ergänzt durch Ausstellungen, Führungen und Spaziergänge

Hinzu kommen nach Angaben der Stadt Planspiele und Workshops zu gesellschaftlichen Fragen. Dazu zählen etwa das Planspiel „Bürgerforum Mallheim – Wirtschaft oder Umwelt?“, Angebote zu Antiziganismus, Queer History und Migration sowie der Workshop „Konflikte – Zivilcourage – im Gespräch bleiben“. Auch ein Schauspiel zu „Meinungsfreiheit vs. Persönlichkeitsrechte“, ein Workshop zum Film „Don“t stop Motion“, ein Live-Podcast sowie Quiz, Spiele und Rollenspiele sind angekündigt.

Ergänzt wird das Programm laut Mitteilung durch Ausstellungen, Führungen und Spaziergänge. Genannt werden Arbeiten der Thomas-Nast-Grundschule, eine Ausstellung zur deutsch-französischen Versöhnungsarbeit und Beiträge von Schülern des Evangelischen Trifels-Gymnasiums zu „Gesichtern der Demokratie“. Außerdem sind Führungen zur Frauengeschichte in Landau, eine Stadtführung zu Thomas Nast, ein Zoorundgang und Spaziergänge zur Bürgerbeteiligung geplant.

„Das Landauer Demokratiefest, das bereits zum zweiten Mal stattfindet, lebt vom Engagement aller Beteiligten aus Politik, Stadtverwaltung, Vereinen und Schulen. Gemeinsam schaffen wir Räume, in denen Demokratie konkret erfahrbar wird und Bürger:innen verschiedenster Kulturen und Generationen miteinander ins Gespräch kommen – gerade für junge Menschen ist das ein wichtiger Impuls zur Mitgestaltung unserer Gesellschaft“, wird die Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler in der Mitteilung zitiert. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung für einzelne Angebote gibt es laut Stadt unter engagement-landau.de/demokratietag/.