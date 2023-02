Floriert künftig das Geschäft bei den Landauer Autowaschsalons, weil jeder täglich sein Gefährt auf Hochglanz polieren lässt? Profitieren auch Friseure und Kosmetiker von der neuesten städtischen Errungenschaft? Immerhin kann es seit dieser Woche an jeder Stelle zu jeder erdenklichen Uhrzeit passieren, dass man am Steuer seines Autos fotografiert wird. Da möchte natürlich niemand eine schlechte Figur abgeben. Zumal die Schnappschüsse ja auch nicht ganz billig sind. Geht es nach Verkehrs- und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann, sind die Schönheitsbehandlungen nicht nötig. „Das soll auch präventive Wirkung haben“, sagt er über die städtischen Blitzer. Alleine die Anwesenheit der tarnfarbenen Blechkästen soll also den Bleifuß erleichtern. In den ersten drei Stunden hat die Kamera jedenfalls 22 Mal ausgelöst. Die unfreiwilligen Fotomodels werden ja wohl hoffentlich vor der Fahrt die Karosse poliert und die Haare gemacht haben.