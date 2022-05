Die pfälzische Weinkultur nach Bayern bringen und dabei Freundinnen und Freunde treffen: Das ist die Idee des Pfälzer Weinfests, das seit mehr als 30 Jahren einmal im Jahr in Landau an der Isar gefeiert wird. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause ist die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr endlich wieder, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Mai, sind die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße und das Büro für Tourismus des pfälzischen Landaus mit vielen heimischen Spezialitäten zu Gast beim 33. Pfälzer Weinfest in der niederbayerischen Schwesterstadt. Festplatz ist im Park an der Stadthalle und nicht wie in den vergangenen Jahren der Marienplatz.

Aktuelle Jahrgänge

Geöffnet hat das Weinfest am Freitag, 13. Mai, von 16 bis 24 Uhr, am Samstag, 14. Mai, von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 20 Uhr. An der Weinbar kredenzen das Weingut Eck aus Ilbesheim, das Weingut Johler aus Lustadt und das Wein- und Sektgut Thomas Wambsganß aus Landau-Dammheim ihre aktuellen Jahrgänge. Pfälzer Edelbrände und Liköre ergänzen das Angebot. Zum Essen wird es neben traditionellen Gerichten aus der Pfalz auch Flammkuchen sowie Käse aus Bayern geben. Für Stimmung sorgen an allen Weinfesttagen pfälzische und bayerische Musikgruppen, darunter die Stadtkapelle und die Musikschule aus Landau an der Isar sowie die Bands Smarty’s, Juicy Vibes und die Pälzer Buwe.

Die „beiden Landaus“ sind seit den 1950er-Jahren befreundet, als Landau an der Isar von einer Flutkatastrophe heimgesucht worden war und die Pfälzer spontan ihre Hilfe anboten hatten. Das Pfälzer Weinfest, Zeugnis dieser besonderen Beziehung, entstammt einer Weinlaune: Beim Fest des Federweißen im Jahr 1987 wurde die Idee vom Nußdorfer Winzer Gustav Zimpelmann und dem damaligen Bürgermeister der Stadt Landau an der Isar, Jürgen Stadler, geboren. Seitdem genießt das Fest Kult-Charakter in der niederbayerischen Stadt.

Info

Weitere Infos sind online unter www.events-ld-suew.de und www.landau-tourismus.de zu finden.