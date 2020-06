Wer in Landau aus der Kirche austreten oder einen Parkausweis für Schwerbehinderte beantragen möchte, ist ab sofort beim Bürgerbüro im Rathaus an der richtigen Adresse. Wie Leiterin Angelina Heupel mitteilt, hat das Bürgerbüro diese beiden Aufgaben vom Standesamt beziehungsweise von der Straßenverkehrsbehörde übernommen. Das Bürgerbüro bietet seine Dienstleistungen aktuell Corona-bedingt nur nach Terminvereinbarung an. Diese ist möglich können unter der Telefonnummer 06341 133266.