Am 29. August geht’s weiter: Die Stadtbibliothek Landau stellt das Programm für das zweite Halbjahr der 40. Landauer Büchereitage vor. Bis 28. November gibt es vier Veranstaltungen am Heinrich-Heine-Platz 10, drei Lesungen sowie einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht am 28. November. Auftakt ist am Donnerstag, 29. August, mit der „Marmeladen-Oma“ Helga Sofie Josefa, einer 93-jährigen You-Tuberin und Live-Streamerin, die mit ihrer Biografie „Mein Leben ist (k)ein Märchen“ ihre Lebenserinnerungen teilt. Am 26. September liest Markus Orths aus seinem Roman „Mary & Claire“. Am 24. Oktober liest der Speyerer Autor Manuel Zerwas aus seinem Roman „Die Zeit danach“. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Für die Lesungen sind Anmeldungen telefonisch unter 06341 134320 oder per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de möglich. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Weitere Infos unter https://opac.landau.de/Veranstaltungen.