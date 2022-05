Ex-Drogensüchtiger und Buchautor Daniel Gebhart will zur Vorbereitung auf die Oberbürgermeisterwahl am 3. Juli Gespräche mit den Kandidaten führen und diese als Video auf seinem YouTube-Kanal „Strassenstaub“ veröffentlichen. Es soll speziell um die Themen Drogenpolitik und Jugendschutz gehen. „Die aktuelle Bundesregierung hat die Legalisierung von Cannabis in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, also wird sie wahrscheinlich bald kommen. Ich will wissen, wie die Kandidaten dazu stehen“, sagt Gebhart.

Gebhart will, dass sich Jüngere beteiligen

Außerdem wolle er im Voraus auf Jugendliche auf der Straße zugehen und ebenfalls per Video Fragen sammeln, die er dann an die Kandidaten weitergeben kann. „Politik richtet sich meistens nur an ältere Menschen. Ich will die Zielgruppe der 14- bis 16-Jährigen erreichen und ermutigen, sich zu beteiligen.“ Einen ersten Termin gebe es bereits: Mit Grünen-Kandidat Lukas Hartmann spreche Gebhart am 10. Juni. Mit Dominik Geißler (CDU) sei er noch in der Terminfindung, Maximilian Ingenthron (SPD) habe bisher nicht auf eine Anfrage reagiert.

Gebhart war als Jugendlicher süchtig nach Drogen und Alkohol und jahrelang in der Landauer Drogenszene unterwegs. Über diese Zeit und den Weg nach draußen hat der Godramsteiner ein Buch geschrieben.