Die Landauer Arztpraxis Boris Jätzold, Klaus-von-Klitzing-Straße 2, bietet an den Samstagen 12. Februar und 5. März Impfaktionen in den Praxisräumen an. Die Praxis bietet auch die vierte Impfung an. Diese sei laut Robert-Koch-Institut für Personen ab 70 Jahren drei Monate nach der Booster-Impfung empfohlen, teilt die Praxis mit.

Wer an einer Impfung interessiert ist, kann sich unter Telefon 06341 3800074 oder per E-Mail an info@dr-jaetzold.de anmelden.