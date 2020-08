Der Landauer Altstadtshuttlebus hat zwar am Samstag bereits seine Runden gedreht – nun hat die Stadt ihn auch offiziell eingeweiht. Die erste „offizielle Fahrt“ um die Innenstadt herum dauerte knapp 15 Minuten, ein- oder aussteigen wollte niemand. Geplant ist ein 20-Minuten-Takt. Der Shuttle ist auch als Kompensation für die 48 in der Königstraße weggefallenen Parkplätze gedacht. Diese sind im Zuge der Aufwertung der Königstraße durch Bäume, Außenbereiche für Gastronomen und die Freigabe für den gegenläufigen Radverkehr entfernt worden.

Route um die Fußgängerzone

Der Bus fährt vom Alten Messplatz über Waffen- und Reiterstraße in den Südring, dann über den Marienring am Synagogenmahnmal vorbei durch die Königstraße zurück an den Messplatz. Er bedient acht Haltestellen und ist kostenlos. Der Bus verfügt über einen Hybrid-Antrieb und spare zehn bis 15 Prozent Kraftstoff, sagte Arno Demand, Geschäftsführer der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft. Die Firma stellt den Bus zur Verfügung. Der Betrieb des Shuttlebusses kostet rund 240.000 Euro jährlich.