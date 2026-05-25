Die B10-Auffahrtsrampen der Anschlussstelle Landau-Zentrum (Klinikum, Uni, Zoo) werden in den jeweils kommenden Tagen stundenweise voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitgeteilt. Nach Angaben des LBM sollen die Sperrungen von Dienstag, 26. Mai, bis Freitag, 29. Mai, täglich zwischen 9 und 16 Uhr erfolgen. Geplant ist, die einzelnen Rampen nacheinander jeweils für etwa eine Stunde vollständig zu sperren. Grund für die Arbeiten ist die Ergänzung der Beschilderung nach der Straßenverkehrsordnung. Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit müsse dafür die gesamte Beschleunigungsspur gesperrt werden, so die Behörde.