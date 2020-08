Die Menschen in Landau sind nach dem Corona-Lockdown wieder viel im Freien unterwegs – und das spiegelt sich im Stadtbild wider. Achtlos oder absichtlich landet Müll außerhalb von Müllgefäßen auf Gehwegen, Straßen oder in Grünanlagen. Dennoch ist die Stadt insgesamt betrachtet sauberer denn je.

Landau. Dass die Stadt sehr ordentlich ist, belegt eine Sauberkeitsanalyse, die der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in Auftrag gegeben hatte. Das Ergebnis der Juli-Begehung liegt jetzt vor – und es zeigt: Mit 8,6 Punkten fällt es noch besser aus als im vergangenen Jahr. Im Juli waren Experten eines Fachbüros mit geschultem Blick für Sauberkeit in Landau unterwegs. Mithilfe einer App nahmen sie zum dritten Mal ausgewählte Bereiche in Landau unter die Lupe: Innenstadt mit Fußgängerzone, Geh- und Radwege sowie Parkplätze und Parks.

An den Verschmutzungsschwerpunkten der vergangenen Analyse hat der Entsorgungsbetrieb nach eigenen Angaben gearbeitet. So war beispielsweise das Schrubbdeck unterwegs, das den Straßenbelag in der Landauer Fußgängerzone grundgereinigt hat. Auch werden die über 60 Mülleimer in der Innenstadt zweimal täglich geleert – sogar sonntags. Und dann gibt es noch das Scherben-Telefon und die Scherben-App. Bürger können dadurch unterstützen und Verschmutzungen unkompliziert melden.

Nicht nur im Vergleich zu anderen Städten schneidet Landau laut EWL bei der Sauberkeitsstudie gut ab. Auch sich selbst konnte die Stadt übertreffen. „Mit einem Wert von 8,6 hat sich die Stadtsauberkeit sogar auf den Weg zu sehr guten Werten gemacht – die Schwelle liegt bei acht Punkten abwärts“, berichtet EWL-Vorstandsmitglied Falk Pfersdorf. „Also je kleiner der Wert, desto besser das Ergebnis. Im Vorjahr lagen wir bereits bei einem guten Wert von 8,9 Punkten und freuen uns nun natürlich über das noch bessere Ergebnis.“

„Sich auf dem Ergebnis auszuruhen, wäre nun aber falsch“, gibt Pfersdorf zu bedenken. Immerhin zeige die Analyse auch noch Schwachstellen. „Bei den Sehenswürdigkeiten sowie bei den Parkplätzen konnte eine gute bis durchschnittliche Sauberkeit erreicht werden.“ Darum setze sich jetzt der Arbeitskreis Stadtbildpflege mit den Ergebnissen des Gutachtens auseinander. „Unser Ziel ist, das Sauberkeitsniveau weiter anzuheben – dafür ziehen viele Stellen in der Stadt an einem Strang“, fügt Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron hinzu.