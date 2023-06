Am Sonntag, 18. Juni, verwandelt sich Landau von 13 bis 17 Uhr in eine Flohmarktstadt. In Gärten und Höfen, im Café Cosmo im Ostring und in der Leerstandsinitiative (im ehemaligen Gasthaus Trifels) wird gehandelt, gefeilscht, getauscht und verschenkt. Veranstalter ist die Hochschulgruppe Flohmarktstadt. Infos und Stadtpläne gibt es nach ihren Angaben an einem Infostand am Marktplatz oder auf dem Instagram-Account @flohmarktstadt. Dieses Jahr werde es auch einen QR-Code mit Zugang zu einer Onlinekarte geben. Zum Abschluss ist ab 18 Uhr eine Party in der Unikneipe Fatal auf dem Unicampus geplant. Dort spielen die Technokraten. Die Hochschulgruppe sammelt Spenden für die Landauer Leerstandsinitiative, die ungenutzte Gebäude in Landau wiederbeleben möchte.