Die Stadt Landau richtet einen Klimarat ein. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Klimarat sollen 21 Personen sitzen. Interessierte können sich auf einen Platz bewerben, die Mitglieder werden ausgelost. Im Verfahren werde darauf geachtet, dass die Bevölkerungsstruktur abgebildet wird. Dabei sollen Kriterien wie das Geschlecht, Alter oder Bildungsstatus sowie weitere eine Rolle spielen. Die Bewerbungsphase soll nach dem 10. Juni, also einen Tag nach der Kommunalwahl, starten und im Sommer abgeschlossen sein. Der dann entstandene Klimarat soll sich ab September treffen und binnen zehn Monaten zu Ergebnissen kommen, heißt es in der Planung.

Die Mitglieder sollen wissenschaftlich begleitet diskutieren, welche Möglichkeiten es für Landau gibt, der Klimakrise zu begegnen und mit ihr umzugehen. Die Ergebnisse, Vorschläge und Einschätzungen des Klimarats sollen danach im Stadtrat vorgestellt werden. Sie sind nicht bindend für die dann amtierenden Mitglieder des Stadtrats. Mit der Vorstellung der Ergebnisse endet der Klimarat.