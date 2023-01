Der neue Landau-Takt im Busverkehr hat für etliche Probleme bei der Schülerbeförderung gesorgt. Beispielsweise kamen die Kinder morgens zu spät zum Unterricht. Die Stadt kündigt eine Reihe von Änderungen an, die schon ab Montag greifen. Alle Fahrplanänderungen im Detail finden sich direkt an den Haltestellen, auf den Internetseiten www.vrn.de, www.qnv.de und www.landau.de/landautakt sowie in der myVRN-App. Doch die SPD vermutet, dass es noch deutlich mehr Probleme gibt. Sie hat der Verwaltung einen umfangreichen Fragenkatalog geschickt.