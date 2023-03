Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer seine Kinder zur Mittagsverpflegung an den Schulen angemeldet hat, muss ab Herbst tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt will bei der Ausschreibung höhere Qualitäten fordern, aber Eltern auch nicht finanziell überfordern. Gelingt der Ritt auf der Messerklinge?

Es war der bundesweite Aufreger des Herbstes: In Freiburg hat der Stadtrat beschlossen, ab diesem Jahr in Schulen nur noch vegetarische oder vegane Mittagsverpflegung anzubieten. Für die einen war