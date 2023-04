Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was in Paris möglich ist, muss auch in Landau möglich sein: flächendeckend Tempo 30. Der Stadtrat hat sich bei zwei Gegenstimmen und elf Enthaltungen dafür ausgesprochen, dass die Stadt Modellkommune für Tempo 30 werden soll.

Auch wenn in sozialen Netzwerken dann stets der Untergang des Abendlandes heraufbeschworen und die Grünen als dafür Schuldige angeprangert werden: Tempo 30 wird in Landau ausgebaut.