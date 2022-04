Als Teil des bundesweiten Netzwerks „Engagierte Stadt“ will die Stadt Landau bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung weiter ausbauen und vernetzen. Hierfür werden bei einem Auftaktworkshop am Mittwoch, 27. April, von 16 Uhr bis 18.30 Uhr im Alten Kaufhaus gezielt Ehrenamtliche mit Unternehmern sowie Akteuren aus Politik und Verwaltung zusammengebracht. Wer sich in der „Engagierten Stadt Landau“ einbringen will, kann sich per E-Mail bei angelika.kemmler@landau.de anmelden. Bei der Veranstaltung sollen in Arbeitsgruppen Ideen entwickelt werden, wie das Zusammenleben in einer „Engagierten Stadt“ gestaltet werden kann. Es geht um Themen wie Stärkung von Kindern und Jugendlichen, Abfederung der Folgen von Krieg und Krise für benachteiligte Zielgruppen, Kulturprojekte und allgemeine Ideen zur Förderung des Miteinanders in Landau.