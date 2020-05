Die Wippen wippen, die Schaukeln schwingen, die Kinder sitzen wieder im Sandkasten. Die Öffnung der Spielplätze sorgt bei Eltern für Erleichterung. Auch bei Mariella Hölzel. Die Mutter von drei Kindern fragt sich, warum das so lange gedauert hat. Was muss die Familie beim Spielen beachten?

Mariella Hölzel sitzt zu Hause. Auch wenn die Schulen schrittweise wieder öffnen, bleibt die Lehrerin daheim. Sie ist in Elternzeit und kümmert sich um ihr zehn Monate altes jüngstes Kind. Das war so vorgesehen. Dass sie aufgrund von geschlossenen Kitas nun auch ihre anderen beiden Kinder (drei und fünf Jahre) bespaßen muss, stellt die Landauerin vor Herausforderungen: „Ich muss tagtäglich von neuem überlegen, wie ich den Alltag einigermaßen abwechslungsreich gestalten kann.“

Hölzel kann verstehen, dass Kitas nur für Kinder geöffnet sind, deren Eltern in systemrelevanten Jobs arbeiten. Ihr gehen so langsam aber die Ideen für die Heimunterhaltung aus. „Der Garten wird auf Dauer langweilig, im Wald sind zu viele Leute. Gerade der Mittlere drängelt oft und will auf den Spielplatz“, sagt sie.

Eltern atmen auf

Seit Montag kann sie nun aufatmen. Viele Eltern, denen es ähnlich ging, tun dies mit ihr. Die Absperrbänder an den Spielplätzen sind aufgrund bundesweiter Vereinbarungen gefallen. Die Stadt will nur noch prüfen, ob der Infektionsschutz auf allen Spielplätzen eingehalten werden kann. Sie appelliert mit Hinweisschildern an die Eltern, auf die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

Hölzel fällt ein Stein vom Herzen. Vergangene Woche hatte sich die Mutter, die mit ihrer Familie in der Nähe des Goetheparks wohnt, bei den schrittweisen Lockerungen der Kontaktsperren noch die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt. „Spielplätze sind immer noch abgesperrt, während es die Menschenmassen in die Städte zieht, um dort fröhlich zu konsumieren“, sagte sie. Dabei prangerte sie nicht die Öffnung von Geschäften und dem Zoo an. Sie fragte sich lediglich, wieso Spielmöglichkeiten für die Kleinsten weiter geschlossen bleiben sollten, während zum Beispiel der Zoo „Besucher aus einem Umkreis von 100 Kilometern anzieht.“ Allerdings mussten auch im Zoo nach wie vor Abstandsregeln eingehalten und Spielgeräte gesperrt bleiben.

„Viel Kontrolle und Zwang“

Einer der Hauptgründe, weshalb die Öffnung der Spielplätze so lange dauerte, war die Frage der Kontrolle. „Es ist schwieriger zu schauen, dass Abstände und Hygienevorgaben eingehalten werden können. In einem Geschäft oder einer Eisdiele kann eine kontrollierende Person eingestellt werden“, hatte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei vergangene Woche auf Anfrage mitgeteilt.

Für Hölzel war das nie ein Problem. Sie hat klare Vorstellungen, wer für die Einhaltung der Mindestabstände zuständig sein soll: „Wir Eltern. Kann man uns denn nicht zugestehen, dass wir uns eigenverantwortlich um die einzuhaltenden Maßnahmen kümmern? Schließlich liegt es auch in unserem Interesse, dass die Epidemie nicht neu entflammt und der alte Alltag wieder in weite Ferne rückt.“ Mit entsprechenden Hinweisschildern soll an die Eltern appelliert werden, auf die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Für Hölzel herrscht in Deutschland ohnehin „erschreckend viel Kontrolle und Zwang. Ich frage mich langsam, ob man diese Tendenz nicht bedrohlicher finden sollte als das Virus selbst“.

Kontrolle hin oder her: Hölzels Kinder können nun endlich wieder schaukeln, rutschen und Sandburgen bauen. Wohl gerade noch rechtzeitig, bevor ihnen die Decke auf den Kopf gefallen wäre. Wenn jetzt das Wetter noch mitspielt steht dem Familienspaß nichts mehr im Wege. Die Stadt hat ein prüfendes Auge darauf.