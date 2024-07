Am Sonntag, 7. Juli, verwandelt sich Landau zwischen 14 und 18 Uhr in eine Flohmarktstadt. Innerhalb des Stadtrings und in der Südstadt werden an mehr als 30 Stellen in Gärten, Innenhöfen und im Café Cosmo im Ostring Dinge gehandelt, getauscht und verschenkt. Informationen zu den Teilnehmern und Flohmarktständen gibt es am Infostand auf dem Marktplatz, auf dem Instagram-Account @flohmarktstadt oder auf Facebook. Es wird eine Onlinekarte geben, an der Besucher ihre Wege planen können. Zum Abschluss gibt es eine Party in der Uni-Kneipe Fatal.