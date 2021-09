Die Europäische Union will mit einem grenzüberschreitenden Projekt die Kommunikation im Krisenfall sicherstellen. Daran nimmt Landau teil. Mittels Satellitenkommunikationsanlagen, die an 25 Standorten in der Oberrheinregion installiert werden, sollen sich deutsche, französische und schweizerische Krisenstäbe beispielsweise bei einem flächendeckenden Stromausfall oder dem Ausfall der herkömmlichen Kommunikationswege informieren und abstimmen können. Eine der Anlagen wird Mitte Oktober auf dem Landauer Rathaus errichtet und soll bis Jahresende einsatzbereit sein. Sie ermöglicht sowohl die Übertragung von Sprache als auch von kleinen Datenmengen. Auch die Kreise SÜW, Germersheim und Südwestpfalz sind Projektpartner.