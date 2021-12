Zur Unterstützung der Beschicker des Nikolausmarktes, der am Samstagabend coronabedingt vorzeitig beendet wird, packt das Büro für Tourismus der Stadt Landau Tüten mit unverkauften Lebensmitteln. Diese werden ab Montag für zehn beziehungsweise 15 Euro verkauft. Der Erlös geht nach Angaben der Stadt direkt an die Beschicker. Auch die Weihnachtsbäume, die den Nikolausmarkt zieren, sollen nicht weggeworfen, sondern preiswert abgegeben werden. Sie werden am Dienstag, 7. Dezember, von 14 bis 16 Uhr für fünf Euro das Stück auf dem Rathausplatz verkauft. Es handelt sich um Nordmanntannen mit bis zu zwei Metern Höhe. Mehr zum Thema lesen Sie hier