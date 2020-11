In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße ist ab sofort ein mobiles Corona-Testfahrzeug im Einsatz. Das teilen die beiden Kommunen mit. Das Fahrzeug ist ein gebrauchter Rettungswagen, den die Kommunen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Südpfalz. Der Wagen wurde teilweise von Ehrenamtlichen in ein Abstrich-Fahrzeug umgebaut. Mit dem Wagen könne man schnell auf mögliche Corona-Hotspots reagieren und auch vor Ort beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen Abstriche nehmen. Die Kosten liegen laut Stadt und Kreis bei rund 20.000 Euro.