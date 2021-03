Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 65 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 21 im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie 44 im Landkreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen unter Berufung auf ihre Gesundheitsämter mitgeteilt. Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) betragen für Landau 40,5 (Vortag 34,1), für den Kreis SÜW 42,5 (44,3), was beides noch der Gefahrenstufe orange entspricht, und für den Kreis Germersheim 155 (140,3).