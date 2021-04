In Landau hängen am Sonntag die Flaggen auf halbmast. Die Stadt schließt sich dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum gemeinsamen Gedenken an. Damit soll aller Menschen gedacht werden, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ihr Leben verloren haben und um die Freunde und Familienmitglieder trauern. Zusätzlich zur landesweiten Trauerbeflaggung wird Oberbürgermeister Thomas Hirsch an diesem Tag einen Kranz an der Grünfläche hinter der Kapelle des Hauptfriedhofs niederlegen. „Wer sich dieser Form der Beileidsbekundung anschließen möchte, kann dort am Sonntag ebenfalls Blumen niederlegen oder Kerzen aufstellen“, so Hirsch. Die Landauer Kirchengemeinden werden in ihren Sonntagsgottesdiensten ebenfalls der 33 Verstorbenen gedenken.

Der Landkreis SÜW beteiligt sich mit einer Gedenkminute. Diese soll um 15 Uhr stattfinden, im Anschluss an die zentrale Gedenkveranstaltung, die ab 13 Uhr im ZDF übertragen wird. Die Kreisspitze um Landrat Dietmar Seefeldt lädt die Bürger ein, daran teilzuhaben. „Wir trauern derzeit um 110 Bürgerinnen und Bürger der Südlichen Weinstraße, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Meine Solidarität gilt den Kranken, den Familien der Opfer und meine Anerkennung all den Berufstätigen und Freiwilligen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dazu beitragen, das Virus einzudämmen und den Alltag in einer weltweiten Pandemie zu bewältigen“, sagt Seefeldt. Hirsch ergänzt: „Viele Menschen, deren Angehörige seit Pandemiebeginn verstorben sind, hatten keine oder kaum Gelegenheit, sich zu verabschieden. Auch gemeinsames Trauern und Beileidsbekundungen waren nur begrenzt möglich. Deswegen möchten wir den Hinterbliebenen am kommenden Sonntag zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht alleine sind.“ Hirsch will auch an die vielen gesellschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie erinnern und alle Menschen in der Stadt um deren persönliche Unterstützung bei der Eindämmung der Infektionslage bitten.