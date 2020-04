Zwei Männer haben möglicherweise am Samstag gegen 17.10 Uhr einen Baum an einem Feldweg am östlichen Stadtrand Landaus angezündet. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen die Beamten zu dem brennenden Baum gerufen. Die Anrufer berichteten von zwei Männern, die zügig von der Brandstelle weggelaufen seien. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Feuers waren laut Polizei viele Spaziergänger und Radfahrer unterwegs. Die Beamten bitten Zeugen, sich bei der Landauer Wache unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.