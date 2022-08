Das Landauer Büro für Tourismus will den Fremdenverkehr in der Stadt ausbauen und ist deshalb dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz beigetreten. Das haben die Verbandsvorsitzende Gabriele Flach, die Verbandsbürgermeisterin in Maikammer ist, und Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Donnerstag mitgeteilt. Flach sagte: „Die Sicherung der kommunalen Tourismusfinanzierung, die Optimierung vielfach kleinteiliger Strukturen oder die Bewältigung übergreifender Herausforderungen, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie oder der Digitalisierung, sind von den Kommunen allein kaum zu stemmen. Als starke Gemeinschaft verschaffen wir den Anliegen unserer Mitglieder auch gegenüber der Landespolitik Gehör.“ Der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz ist der Zusammenschluss von rund 280 Kommunen, Tourismusorganisationen und weiterer Partner in Rheinland-Pfalz.