Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Online-Handels auf die Innenstädte untersucht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in einer bundesweiten Studie in den kommenden drei Jahren. Die Stadt Landau ist eine von sechs Fallstudienstädten. Bis Juni laufen die Befragungen in der Stadt. Forschungspartner sind das Planungsbüro Junker+Kruse sowie die HafenCity Universität Hamburg und die Technische Universität Hamburg-Harburg. Im Zuge der Analyse werden der Einzelhandelsbestand, also Sortimente und Verkaufsflächen, sowie die sonstigen Nutzungen erhoben. Zusätzlich sollen beschleunigende Effekte der Covid-19-Pandemie in die Bewertung einbezogen werden. Die Analyse beinhaltet sowohl die Betrachtung der Angebots- als auch der Nachfragesituation.