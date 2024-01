Die Stadtverwaltung Landau sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Kommunal- und Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, und für die Auszählung der Stimmen für den Stadtrat und die Ortsbeiräte am darauffolgenden Tag, 10. Juni, im Rathaus sowie die eventuelle Stichwahl am Sonntag, 23. Juni. Wer dieses Ehrenamt übernehmen möchte, kann sich ab sofort über ein Online-Formular unter www.landau.de/wahlen beim Team des städtischen Wahlbüros anmelden. Als Wahlhelfer kommen alle Wahlberechtigten infrage, also alle deutschen Staatsbürger und Bürger eines anderen EU-Mitgliedstaates, die am Tag der Abstimmung das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Landau haben.

Der Einsatz ist ein Ehrenamt und wird nicht bezahlt, aber es gibt ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Nennung von Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auch per E-Mail an wahlen@landau.de wenden. Über diese Mail-Adresse sowie telefonisch unter 131107 ist das Wahlbüro der Stadt auch bei weiteren Fragen erreichbar.