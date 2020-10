Für die Landtagswahl am 14. März kommenden Jahres sucht die Stadt Landau Wahlhelfer. Für das Ehrenamt kommt in Frage, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnt. Für die Tätigkeit wird ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 25 Euro gezahlt. Wer helfen möchte, kann sich an das Wahlamt der Stadt wenden unter Telefon 06341 131107 oder 131104 sowie per E-Mail an wahlen@landau.de. Dabei kann man auch Wünsche äußern, ob man lieber in die Vormittags- oder die Nachmittagsschicht am Wahltag möchte und wo man helfen will (Stadt/Ortsteile). Die Wahl erfolgt nach Corona-Regeln, der Landeswahlleiter hat dafür ein Hygienekonzept erarbeitet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.landau.de/wahlen.