Für den Zensus 2022, eine Bevölkerungs-, Haus- und Wohnungszählung, sucht die Stadt noch Interviewer. Am Mittwoch, 20. April, gibt es die erste Schulung für die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten. Um herauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten, wird bundesweit alle zehn Jahre eine Volkszählung gemacht, ein sogenannter Zensus. In erster Linie werden hierfür zwar Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, wichtige Eckdaten werden jedoch durch persönliche Befragungen auf Stichprobenbasis erhoben. Hier kommen die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten ins Spiel: Sie übernehmen von Mai bis August die Haushaltsbefragungen vor Ort. Sie besuchen die in der Stichprobe ausgewählten Haushalte und erfassen die Daten mit einem Online-Fragebogen. Die Interviewer bekommen eine Aufwandsentschädigung.

Interessierte finden den Bewerbungsbogen sowie weitere Informationen zur Tätigkeit auf der städtischen Webseite unter www.landau.de/zensus. Bei Fragen steht die Erhebungsstelle Zensus auch per Mail an zensus.info@landau.de oder telefonisch unter 06341 131851 oder 06341 131852 zur Verfügung. Die Servicezeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr.