Die Stadt Landau hat aufgeholt beim ADFC-Fahrradklimatest. Das teilt die Verwaltung vorab mit. Die Südpfalzmetropole gehöre laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in zwei Kategorien zu den Bestplatzierten im Ranking für das Jahr 2020. „Zum ersten Mal überhaupt steht die Stadt Landau richtig gut da“, heißt es in der Mitteilung. Die schlechten Platzierungen in der Vergangenheit habe die Stadtverwaltung stets sehr ernst genommen und kontinuierlich daran gearbeitet, die Voraussetzungen für ein gutes und sicheres Radfahren in Landau weiter zu verbessern, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Die für den Klimaschutz entscheidende Verkehrswende in Landau geht voran. Der Weg dorthin ist schwierig und viele Einzelentscheidungen sind umstritten, aber die gute Platzierung beim Fahrradklimatest bestätigt uns in unserem Vorgehen“, ergänzt Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann. Der ADFC-Fahrradklimatest wird alle zwei Jahre durchgeführt und basiert auf einer Online-Umfrage unter Radfahrern. Die Ergebnisse sollen am 16. März veröffentlicht werden.