Musik und Tanz von allen fünf Kontinenten: Von 20. bis 25. August feiert Landaus Partnerstadt Hagenau im Elsass sein Hopfenfest als buntes Weltmusikfestival. Das Festival du Houblon ist eine Großveranstaltung mit breitgefächertem Programm. In der ganzen Stadt mischen sich traditionelle Musik- und Tanzvorführungen mit Rock, Salsa-Konzerten und vielem mehr. Landauerinnen und Landauer haben die Möglichkeit, am Sonntag, 25. August, mit dem Pendelbus ab Landau zum Fest zu fahren. Tickets gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus und online unter www.landau-tourismus.de/hagenau. Die rund einstündige Busfahrt nach Hagenau startet um 10 Uhr am Alten Messplatz. In Hagenau ist um 15 Uhr die große Abschlussparade des Hopfenfestes. Um 19.15 Uhr fährt der Bus zurück nach Landau. Alle Informationen zum Fest finden sich unter www.festivalduhoublon.eu. Weitere Pendelbusfahrten zwischen Landau und Hagenau sind am 19. Oktober und 13. Dezember geplant.