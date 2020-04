Die Landauer Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Autofahrer, der am Samstag gegen 16.15 Uhr in der Königstraße einen Roller gerammt hat, den ein Kunde vor einem Einkaufsmarkt in der Königstraße am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Autofahrer ist beim Parken darangestoßen und hat das Zweirad beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Es ist aber bekannt, dass eine Frau den Unfall beobachtet hat. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden unter Telefon 2870.

Zwei weitere Fälle von Fahrerflucht haben sich bereits am Donnerstag ereignet: Im kurzen Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr wurde ein geparkter roter Peugeot 206 in Landau am Großgarten vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Auto beschädigt. Und zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr wurde eine weiße A-Klasse in der Godramsteiner Straße beschädigt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise.