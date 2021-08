Es ist eine geradezu verblüffende Volte, die die Landauer SPD da hinlegt. Haben Sie es mitbekommen? Die Partei, die die Umstellung des Parksystems in Landau als unsozial gegeißelt und Flugblätter dagegen verteilt hat, forderte nun mutmaßlich versehntlich Gebühren für die Einfahrt in die Fußgängerzone. Also dieselben Leute, die man nicht mit 300 Euro im Jahr belasten wollte, sollen nun auch noch viel Geld dafür bezahlen, dass sie mal kurz ihre neuen Möbel oder Fernseher vor die Haustür fahren wollen. Man hätte zumindest eine halbjährige Schamfrist abwarten können. Gut, immerhin ist es den Sozialdemokraten aufgefallen und sie rudern teilweise zurück – vielleicht hat zwischenzeitlich jemand mit rotem Parteibuch auch mal nachgeguckt, wie Radolfzell das genau geregelt hat. Aber: Wir wissen alle, was nun passieren wird.

Das wohlige Gefühl bei den älteren Wählern

Die FDP wird das Eintrittsgeld für die Einfahrt in die Fußgängerzone als wirtschaftsfeindlich geißeln und fordern, den Händlern diese Gebühren zu erlassen. Zu Lasten der Stadtkasse natürlich. Das wiederum wird bei der CDU erhebliches Kopfzerbrechen auslösen – Wirtschaft ist gut, aber ein bisschen ausgeglichener Haushalt ist auch nicht ganz verkehrt. Nach einem nächtelangen Verhandlungsmarathon einigt man sich darauf, den FDP-Vorschlag mitzutragen und das Ganze durch Einfahrtsgebühren in die Stadt gegenzufinanzieren. In der Stadtratsvorlage heißt das „Operation Schlagbaum“. So will man ein wohliges Gefühl bei den älteren Wählern auslösen. Auch die anderen Parteien springen auf den rasenden Zug auf.

Es ward Baum, es wird Baum

Zunächst kommen die Umweltschützer von Pfeffer&Salz mit dem Angebot, die FDP/CDU-Idee mitzutragen, obwohl man sie für bescheuert halte. Im Gegenzug für die Zustimmung werden Betretungsgebühren in Höhe von fünf Euro (nur mit Schein zu bezahlen) für die Parks in der Stadt erhoben. Das Geld ist zweckgebunden: Es wird an die Bäume genagelt. Papier war mal Baum, also kann Papier auch wieder Baum werden, sagt Pfeffer&Salz.

Die Linken hingegen drücken sofort eine Sozialklausel durch: Jeder Mensch, der staatliche Unterstützung erhält, soll sich ab sofort eine Bescheinigung im Internet ausdrucken können. Diese muss er in zweifacher Ausfertigung mit jeweils tagesaktuellem Stempel von Sozialamt und Arbeitsagentur mit sich führen – dann gibt’s eine Gebührenbefreiung. Die Satire-Partei Die Partei löst sich daraufhin auf.

„Sorry, unser Fehler“

Die Freien Wähler lassen sich auch nicht lumpen und sehen ihre Chance: Sie fordern erneut ein weiteres Parkhaus in Landau. Durch einen Fehler bei den Geo-Daten für den Plan wird das Parkhaus auf Teilen des Rathausplatzes, über den Nordteil hinweg bis zum Alten Kaufhaus entstehen. Da niemand die Ratsvorlagen liest, winkt der Stadtrat auch das achselzuckend durch. Später entschuldigt sich die FWG und behauptet, der Fehler wäre nicht passiert, wenn man in den Stadtdörfern Tankstellen errichtet hätte.

Man bleibt Vorreiter

Nun ist der große Moment der Grünen gekommen. Wenn man eh schon Teile der Stadt abreißt, argumentieren die Mitglieder, kann man auch den ganzen Rest entfernen. Die Flächen könnte man begrünen, die neuen Häuser müssten gemäß einer neuen Richtlinie – auch hier ist man Vorreiter – aus Bambus gebaut werden. Da es den Ur-Landauern mittlerweile zu irrsinnig geworden ist und sie nach Eußerthal umgezogen sind, wird die Stadt nur noch von Karlsruhern bewohnt, die „rübergemacht“ haben. Die Neu-Bewohner feiern sich für ihre Sparfüchsigkeit und bestellen statt echtem Bambus billige Ersatzstoffe und halten sich für klüger als alle anderen. Beim ersten Regen brechen die Häuser unter der Wasserlast und dem Gewicht der Solarplatten auf den Dächern zusammen. Es bleiben Ruinen.