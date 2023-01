Ein Buch soll zum Stadtgespräch werden und Landau zu einem großen Lesekreis: Vom 9. bis 18. Juni ist in der Stadt die Aktion „Landau liest ein Buch“ geplant.

Während dieser Zeit steht das Buch Herzfaden von Thomas Hettche im Mittelpunkt. Die Landauerinnen und Landauer sollen zum Lesen angeregt werden und haben bei verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit, sich über die Lektüre auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Auftaktveranstaltung für alle, die mitplanen und mitwirken möchten, mit Oberbürgermeister Dominik Geißler und Bürgermeister Maximilian Ingenthron sowie den Mitgliedern der Planungsgruppe ist am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Katharinenkapelle in Landau.

Es geht um die Augsburger Puppenkiste

Geißler bezeichnet das „Lesespektakel“ als „ein spannendes Format, das in vielen Kommunen bereits mit viel Engagement und Kreativität umgesetzt wurde“. Ingenthron betont, „dass jede und jeder Teil dieses wunderbaren Gemeinschaftsprojekts sein kann“. Der Roman erzählt die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und ihrer Gründerfamilie. Der Autor wird laut Ingenthron während des Aktionszeitraums für Lesungen in Landau sein.

Miriam Jöst, Leiterin der Stadtbibliothek sowie Mitglied der Planungsgruppe, berichtet, dass die Idee zu der Aktion aus den USA stammt, sich aber mittlerweile auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreue. Bis zur Projektwoche im Juni sei jedoch noch einiges zu tun.

Das Planungstreffen am Donnerstag, 26. Januar, beginnt um 19 Uhr in der Katharinenkapelle in der Blumgasse 3 in Landau. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Wer bereits Fragen zum Projekt hat, kann sich unter info@landauliesteinbuch.de an das Projektteam wenden. Weitere Informationen sind online unter www.landauliesteinbuch.de zu finden.