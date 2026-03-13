200 Jahre ist der Landauer Stadtwald alt. Um das Jubiläum zu feiern, holen Stadt und Forstamt nun den Wald an die Queichwiesen. Zwischen dem Eduard-Spranger-Gymnasium (ESG) und dem Freizeitbad La Ola entsteht ein Klimawäldchen. Am Freitag haben sich vier Klassen des ESG und Vertreter des Forstamts Haardt dort versammelt, um die Bäume zu pflanzen. Aber nicht nur diese, sondern jeder war eingeladen, das Wäldchen mitzugestalten.

Das Ziel der Aktion ist klar: An der großen Fläche soll ein neuer Wohlfühlort entstehen – und mehr Lebensqualität. „Der Ort soll gute Laune machen und gut für das Klima sein“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Und man wolle zeigen, wie wichtig Bäume für das Stadtleben sind.

Die Aktion ist der Auftakt für die Feier des Wald-Jubiläums. Die richtige Party soll dann am 21. März steigen: Angekündigt ist ein Tag voller Veranstaltungen für Jung und Alt. Von Grillen, Wanderungen und Schnitzeljagd sei für jeden etwas dabei, heißt es.