Von Mittwoch bis Freitag sind in der Südpfalz 83 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 59 im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau sowie 24 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen jetzt im Kreis Germersheim bei 95,3, im Kreis SÜW bei 90,5 und in Landau bei 100,3. Erst wenn der Wert fünf Tage unter 100 liegt, sind zwei Tage später Lockerungen möglich; dann darf beispielsweise die Außengastronomie wieder öffnen. Neu betroffen sind das Pamina-Schulzentrum, Herxheim, wo ein Schüler positiv getestet wurde, und die Edith-Stein-Fachklinik, Bad Bergzabern , wo ein Patient betroffen ist. In beiden Fällen dauern die Kontaktermittlungen noch an.