Die Stadt Landau will zum nächsten Jahreswechsel aller Voraussicht nach ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt erlassen. Grund sind Ausschreitungen in der Silvesternacht beim Böllern auf dem Rathausplatz. Zwei Ordnungskräfte der Stadt sind beleidigt, mit Feuerwerkskörpern beworfen und beschossen und schließlich durch eine Feuerwerksbatterie verletzt worden. Mehr zum Thema lesen Sie hier