In Landau geht der Ausbau von Wirtschaftswegen zu Radwegen weiter. Nach Angaben der Verwaltung sollen jetzt in einer zweiten Phase Wege in Arzheim, Wollmesheim und im Gewerbepark Am Messegelände ausgebaut werden. Gefördert wird dies aus dem Programm Stadt und Land: Der Bund übernimmt 90 Prozent der Gesamtkosten von rund 793.000 Euro. Bisher sind bereits die Wege zwischen Stadt und Mörlheim sowie Queichheim und in die Verbandsgemeinden Offenbach und Herxheim ausgebaut worden. Die aktuellen Arbeiten haben am Montag mit Vorarbeiten rund um Wollmesheim begonnen. Dort wird ein rund 260 Meter langes Teilstück entlang der L509 zwischen Wollmesheim und Landau direkt hinter der Ortsausfahrt Landau ausgebaut, außerdem ein rund 1100 Meter langer Abschnitt zwischen Wollmesheim und Landau entlang des Birnbachs. Beide Wegestücke werden hergerichtet und vermutlich in der zweiten Augusthälfte asphaltiert. Im September soll es rund um Arzheim in nördlicher und westlicher Richtung sowie im Gewerbepark Am Messegelände in Queichheim weitergehen.

Bürgermeister und Noch-Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) betont, dass die Landwirtschaft unter dem Ausbau nicht leidet, sondern sogar davon profitiere, weil die teilweise stark beschädigten Wege ohne eine finanzielle Mehrbelastung für die Winzerinnen und Landwirte saniert werden könnten. Hartmann lädt zu einer Radtour über die bereits ausgebauten Wirtschaftswege am Donnerstag, 22. August, ein. Die Route verläuft über Landau nach Herxheim und Insheim und wieder zurück. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Aussichtsturm auf dem früheren LGS-Gelände.